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Катарина Завацкая: «В финале считаю себя однозначным фаворитом»

Несмотря на почти полное отсутствие «физики», украинка разносит соперниц в несвойственном стиле
Теннис Grand Slam
07:16
Катарина Завацкая: «В финале считаю себя однозначным фаворитом»
Эксклюзив
Катарина Завацкая / Фото - Jimmie48

Украинка Катарина Завацкая практически не тренируется на корте и минимизирует физические нагрузки. Ее стартовый матч в квалификации вообще находился на грани того, что он не завершится. В итоге наша теннисистка построила новую стратегию. Как результат – в пятницу, 28 мая, ее ожидает финал за выход в третью для себя основу Grand Slam.

Действительно, здоровье диктует свои правила, и я просто не могу работать над своей физической формой. Даем минимальные нагрузки и выкручиваемся, как можем, исходя из нынешних возможностей. В свою очередь, данная ситуация помогает мне найти новую меня. Выбора у меня нет – бегать я просто не могу. Единственный выход – идти постоянно вперед.

После Australian Open-2021 добавил масла в общий огонь по здоровью разбушевавшийся бурсит. Как сейчас с ним обстоят дела?

Он меня будет беспокоить до конца жизни, но я его немного успокоила. Курс упражнений, тщательный подбор кроссовок и постоянный контроль. Если вдруг отнестись к проблеме несерьезно, потом можно снова мучиться месяцами.

Тем удивительнее наблюдать, как ты катком проехалась по двум крепким Кристинам – Буксой (6:2, 6:1) и Кучовой (4:6, 6:3, 6:3). Какой из поединков отнял больше энергии?

Оба матча совершенно разные по ощущениям. Утром в день встречи с Буксой чувствовала себя настолько плохо, что до конца не была уверена – справлюсь ли со своим состоянием. К счастью, из-за дождя матчи немного сдвинулись. Появилось чуть больше времени, чтобы отдохнуть. И матч сложился здорово, не заставив меня нервничать. С Кучовой мое утро оказалось отличным: давно я себя так хорошо не чувствовала. Как же я этому обрадовалась! Оставалось только не давить на себя, мол, раз хорошо себя чувствую, то и сыграть обязана классно. Если бы позволила пустить эти мысли, они бы взяли контроль, и я бы где-то старалась побегать вопреки планам. В итоге я продолжила гнуть свою линию и играть коротко, что и дало победный результат. Конечно, с Кучовой получилось сложнее – она боролась и было не так просто как в концовке с Буксой.

Около года назад ты говорила о неловких ощущения после первого ПЦР-теста. Ради любопытства – сколько ты их сдала за время пандемии?

Больше 100 – точно. Правда, первый раз – самый неприятный. Потом уже привыкла, и сейчас уже к ним отношусь не так, как раньше.

На чьей стороне будет психологический перевес в финальном матче с россиянкой Анастасией Гасановой (172-я в мире)?

Думаю, у меня. Во-первых, грунт – мое покрытие. Во-вторых, она знает, что со мной будет сложно, ведь мы совсем недавно играли. Кроме того, я не испытываю давления. Неважно, буду проигрывать или выигрывать, но точно удивлю соперницу.

Конечно, часто бывает, что рейтинг бывает обманчив и не все идет так, как написано в теории. Нельзя недооценивать соперника, и все же считаю себя однозначным фаворитом матча.

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

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Теги

Катарина Завацкая Roland Garros

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