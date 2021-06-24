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Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»

Опытнейшая украинка поделилась впечатлениями после успешного старта в квалификации
Теннис Grand Slam
09:45
Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»

Украинка Катерина Бондаренко (224-я в мире), выступающая на 50-м для себя турнире «Большого шлема», выиграла поединок первого круга квалификации, обыграв Мэнди Минеллу из Люксембурга (235) – 6:2, 2:6, 6:1.

После поединка XSPORT побеседовал с победительницей во флеш-формате.

«Поединок, как и ожидалось, не стал простым. Я доминировала в первом и третьем сетах. В втором чуть потеряла концентрацию. В целом, собственным уровнем относительно довольна. Главное – разыгрывать каждый мяч. Мои ахиллы? Гораздо лучше, чем раньше. Все благодаря украинским специалистам».

Во втором круге Катерина Бондаренко встретится с 23-летней молдованкой Кристиной Буксой, выступающей под флагом Испании. 

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Теги

Катерина Бондаренко Wimbledon

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