Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»

PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
26 июня 01:30
Украинка Катерина Бондаренко (224-я в мире), выступающая на 50-м для себя турнире «Большого шлема», выиграла поединок первого круга квалификации, обыграв Мэнди Минеллу из Люксембурга (235) – 6:2, 2:6, 6:1.
После поединка XSPORT побеседовал с победительницей во флеш-формате.
«Поединок, как и ожидалось, не стал простым. Я доминировала в первом и третьем сетах. В втором чуть потеряла концентрацию. В целом, собственным уровнем относительно довольна. Главное – разыгрывать каждый мяч. Мои ахиллы? Гораздо лучше, чем раньше. Все благодаря украинским специалистам».
Во втором круге Катерина Бондаренко встретится с 23-летней молдованкой Кристиной Буксой, выступающей под флагом Испании.
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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