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Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»

О поражении от Мариам Болквадзе, ноющих ахиллах и надвигающемся рубеже
Теннис WTA
18:15
Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»
Катерина Бондаренко / фото - porsche-tennis.de

Украинка Катерина Бондаренко (226) в ровном матче не смогла преодолеть стартовый квалификационный барьер, уступив грузинке Мариам Болквадзе (221) – 4:6, 3:6. Сразу после матча наша опытнейшая теннисистка побеседовала с журналистом XSPORT в рамках флеш-интервью.

«Сыграла совсем не так, как умею и как должна была сыграть. Чувствуется отсутствие уверенности в себе. Надо отдать должное и Болквадзе – она почти не делала мне подарков». 

К матчу ты подходила с каким-то четким планом или знакомилась с соперницей уже на корте?

К сожалению, выступала без четкого плана, что, конечно, не совсем правильно. Уже по ходу матча нащупывала слабые стороны соперницы. Например, она ни разу не пробила линию с двух рук. 

Как ты оценишь свою физическую форму сейчас?

На тренировках – полный порядок. 

Во время матча ты нередко скользила на грани падения, и во втором сете оно случилось...

Да, скользковато (улыбается). Ногами не дорабатывала. У меня после Абу-Даби возобновились проблемы с ахиллами. Я с ними и ранее около 6 лет намучилась. Не хромая, не могла начинать день. Надо было размяться, расходиться, чтобы ходить нормально. И вот в январе снова вернулась старая болячка. Последний месяц выступлений – через сильную боль. Приезжали в Украину на две недели и целенаправленно работали с остеопатом над устранением болевых ощущений. 

Приезжали в Киев?

В Кременчуг – на родину моего мужа. Мы обращались за медицинской помощью в США, где сейчас живем, но местные специалисты не спасали ситуацию. Единственный, кому удавалось устранять боль, оказался наш остеопат. Помог он и на этот раз. В Париже выступала без дискомфорта, но общая подготовка ног дала о себе знать. 

Ты, по сути, открывала «Ролан Гаррос»-2021, выступая первым заходом. Он был запланирован на 10.30 по местному времени, но в 10.36 ты разминалась одна на корте...

Соперница, видимо, зашла в уборную. Я ее видела на подходе к корту. Первые 15 минут – разминка, поэтому санкции вводятся только после окончания отведенного на разогрев времени. Если игрока не будет на корте, тогда ему засчитывается неявка. 

Напомни, каким образом ты зашла в зону квала «РГ»?

Предпоследним номером, но заранее. Позже из «альтернативы» еще около 10 теннисисток попали в квалификацию. 

Соответственно мы можем рассчитывать на твое участие в «Уимблдоне»?

Возможно, сыграю еще в хорватском Боле на $125k, если попаду по рейтингу. Он сейчас такой, что с ним я на всех турнирах в красной, нечеткой зоне. Кроме «Уимблдона». Там я точно сыграю в квалификации. 

Прекрасная новость, ведь в Лондоне ожидается преодоление знакового и показательного рубежа – твое участие в 50-м Grand Slam в карьере. Никому из наших девушек этот горизонт не покорялся.

Ого, ничего себе! Хоть за подобными показателями я особо никогда не следила, но число, безусловно, красивое. Раз девушкам не покорялся, то, подозреваю, покорялся кому-то из мужчин? 

Только одному – Сергею Стаховскому предстоит здесь стартовать на 61-м для себя «Шлеме».

Ну, конечно, все потому что он два раза не рожал (смеется). 

У вас настоящая семейная команда в Париже: рядом муж Денис, в коляске дебютантка «РГ» двухлетняя Ева. Старшая дочь, Карина, попала под карантинные ограничения?

Как раз нет – ей можно было приезжать, но она сама не захотела. Гулять по Парижу, по сути, нельзя (строго не более одного часа в день), поэтому она четко сказала: «В парижском спорткомплексе я уже все видела – остаюсь с дедушкой в Украине!». 

Ева на трибунах – отвлекает или придает сил?

Она, конечно, еще ничего не понимает, что происходит, но от ее криков «Мама, мама!» мне скорее приятно. Позволяет не зацикливаться на ошибках. В целом ощущения не новые – мы прошли подобный путь с Кариной. 

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua


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