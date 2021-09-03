Катерина Бондаренко разгромно проиграла на старте парного US Open
Катерина Бондаренко: «Придется пропустить четыре недели минимум»
Украинка попала в квалификацию US Open, но не смогла стартовать из-за повреждения
3 сентября 15:23
Эксклюзив
Катерина Бондаренко / Фото: j48tennisСреди украинских теннисисток в период независимости нашей страны Катерина Бондаренко – самая опытная на турнирах «Большого шлема». На ее счету 50 стартов (у Цуренко – 44), из них 39 – в основной сетке (у Свитолиной – 35). Катерина сделала, казалось, невозможное: второй раз после рождения ребенка вернулась в «шлемную» зону.
Увы, в Нью-Йорке Катерина так и не стартовала. Причину журналист XSPORT Игорь Грачев узнавал в личной беседе.
«К сожалению, у меня – надрыв связки и повреждение мениска. С «одиночки» я снялась, а в парном разряде выступила, чтобы не подводить напарницу. Врачи говорят, что можно обойтись без операции, но для этого необходимо взять паузу минимум в четыре недели и делать курс упражнений, чтобы мышцы вокруг продолжали работать».
Бондаренко разгромно проиграла на старте парного турнира US Open.
Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua
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