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Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка в трех сетах сломила сопротивление Анны-Лены Фридзам
Теннис WTA
08:34
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в финал квалификации турнира серии WTA 500 в Аделаиде, обыграв представительницу Германии Анну-Лену Фридзам – 6:4, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. За это время Бондаренко выполнила 1 подачу навылет, допустила 9 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

За выход в основную сетку турнира Бондаренко поборется со 148-й ракеткой мира Луцией Бронцетти из Италии.

Напомним, на соревнованиях в Аделаиде сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Сергей Остапенко
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