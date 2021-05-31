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Кенин прошла Остапенко на пути во второй круг Roland Garros

Американка прервала серию из 4 поражений
Теннис Grand Slam
20:49
Кенин прошла Остапенко на пути во второй круг Roland Garros
Софья Кенин / фото - WTA

5-я ракетка мира Софья Кенин прервала свою серию из 4-х поражений кряду. На старте Roland Garros американка обыграла Елену Остапенко со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа и 7 минут. Кенин ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 шансов на брейк из 10. Латвийка ошиблась на подаче 4 раза и оформила 3 эйса.

Кенин сравняла счет в личных встречах на корте с Еленой, отомстив за поражение на Кубке Билли Джин Кинг в 2020 году.

В следующем круге Софья сыграет против сенсационной соотечественницы из 3-й сотни рейтинга Хэйли Баптист, которая в первом круге обыграла 77-ю ракетку планеты Анну Блинкову.

Напомним, что украинка Ангелина Калинина также вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

Антон Кривенко
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София Кенин Елена Остапенко

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