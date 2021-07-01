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Кенин сенсационно покинула Wimbledon, проиграв соотечественнице с 82-й строчки WTA

Американка потерпела поражение менее, чем за час
Теннис Grand Slam
08:30
Кенин сенсационно покинула Wimbledon, проиграв соотечественнице с 82-й строчки WTA
Софья Кенин / фото - WTA

6-я ракетка мира Софья Кенин потерпела поражение от соотечественницы Мэдисон Бренгл (82-я в рейтинге WTA) во втором круге Wimbledon со счетом 2:6, 4:6.

Матч в Лондоне продлился всего 47 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет и допустили по 2 двойные ошибки. В счете личных встреч между американками установилось равенство – 1:1.

В следующем круге Бренгл встретится с 66-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии. Соперницы дважды встречались на корте и одержали по одной победе.

5-я ракетка мира Элина Свитолина пробилась во второй круг британского Шлема.

Антон Кривенко
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Теги

София Кенин Мэдисон Бренгл

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