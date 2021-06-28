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Кенин всего за час добыла путевку во второй круг Wimbledon

Синьюй Ван не смогла остановить напор 6-й ракетки мира
Теннис Grand Slam
28 июня 23:33
Кенин всего за час добыла путевку во второй круг Wimbledon
София Кенин / фото - Wimbledon

6-я ракетка мира София Кенин добыла победу в своем первом матче Wimbledon, без проблем обыграв китаянку Синьюй Ван со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время Кенин реализовала три брейкпоинта из шести, выиграла пять геймов подряд, три из которых на приеме, но допустила две двойные ошибки и не сумели на разу подать навылет. Ван, в свою очередь, оформила восемь эйсов, при семи «двойных».

Следующей соперницей Кенин станет победительница пары Бренгл Макхейл.

Напомним, двукратная чемпиона Wimbledon Петра Квитова не смогла пройти первый круг
Михаил Рыбак
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