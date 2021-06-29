Кенин всего за час добыла путевку во второй круг Wimbledon
Кенин: «Выступать на Wimbledon всегда волнительно»
Титулованная американка – о победе на старте турнира в Великобритании
13:21
София Кенин / Фото - insidesport.coШестая ракетка мира, американская теннисистка София Кенин прокомментировала победу в первом раунде Wimbledon над китаянкой Синьюй Ван (6:4, 6:2).
Цитирует Кенин пресс-служба WTA.
«Думаю, что хорошо действовала на своих подачах. В определенной мере именно подача помогла мне победить. Конечно, еще есть ряд вещей, которые мне бы стоило улучшить, но в целом я довольна качеством своей игры. Впервые играла на траве в этом сезоне, так что немного нервничала. Выступать на Wimbledon всегда волнительно. Рада, что сумела с этим справиться и прошла дальше».
Напомним, двукратная чемпионка Wimbledon Петра Квитова не смогла выйти во второй раунд турнира в Великобритании.