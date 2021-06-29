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Кенин: «Выступать на Wimbledon всегда волнительно»

Титулованная американка – о победе на старте турнира в Великобритании

Теннис Grand Slam
13:21
Кенин: «Выступать на Wimbledon всегда волнительно»
София Кенин / Фото - insidesport.co
Шестая ракетка мира, американская теннисистка София Кенин прокомментировала победу в первом раунде Wimbledon над китаянкой Синьюй Ван (6:4, 6:2).

Цитирует Кенин пресс-служба WTA.

«Думаю, что хорошо действовала на своих подачах. В определенной мере именно подача помогла мне победить. Конечно, еще есть ряд вещей, которые мне бы стоило улучшить, но в целом я довольна качеством своей игры. Впервые играла на траве в этом сезоне, так что немного нервничала. Выступать на Wimbledon всегда волнительно. Рада, что сумела с этим справиться и прошла дальше».


Напомним, двукратная чемпионка Wimbledon Петра Квитова не смогла выйти во второй раунд турнира в Великобритании.

Владимир Кириченко
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София Кенин Wimbledon

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