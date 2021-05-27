Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
Кепфер: «Дети выбирают теннис, а потом их жизнь рушится»
Немецкий теннисист – о трудностях спортивной карьеры
Доминик Кепфер / фото - tennisnet.com
57-я ракетка мира, немец Доминик Кепфер рассказал о трудностях спортивной карьеры, заявив, что детям не стоит отказываться от обычных профессий ради большого спорта.
Цитирует Кепфера портал Spox.
«Конечно же, есть серьезные риски. Из-за них я поступил в университет и доучился. Это хоть как-то тебя обезопасит.
Дети учатся на дому, но ставят всю свою жизнь на теннис. Если что-то идет не так, их жизнь рушится, они остаются ни с чем. Разве что тренировать могут».
Напомним, Циципас признался, что хотел бы стать популярной личностью вне тенниса.
Комментарии 0