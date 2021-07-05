Кербер обыграла Синякову в финальном матче в Бад-Хомбурге
Кербер: «Гауфф очень опасна, особенно на траве. Я вижу в ней огонь, она полностью выкладывается»
Титулованная немка – о предстоящем матче 1/8 финала Wimbledon
10:36
Анжелик Кербер / Фото - WTAТрехкратная чемпионка «Больших шлемов», немецкая теннисистка Анжелик Кербер поделилась ожbданиями от предстоящего поединка против 17-летней американки Кори Гауфф в 1/8 финала Wimbledon.
Цитирует Кербер Twitter-аккаунт Tennis.
«Думаю, впереди очень интересный матч. Я никогда еще против нее не играла, она новенькая. Она провела уже столько хороших матчей. Она обыгрывала топов. Она очень опасна, особенно на траве. Я вижу в ней огонь. Она полностью выкладывается в каждом матче. Поэтому я знаю, что матч будет тяжелый. Конечно, с одной стороны, опыт – это хорошо, но, с другой, это новый матч, я знаю, что мне нужно провести с ней один из своих лучших матчей. Вот моя цель – выйти и постараться больше сосредоточиться на себе. Не знаю, на сколько лет она младше меня, но в любом случае, думаю, это будет хороший матч».
Напомним, Кербер прошла в четвертый раунд Wimbledon, переиграв представительницу Беларуси Александру Саснович.
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