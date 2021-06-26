Калинина: «Победа над Кербер – лучший результат в моей карьере»
Кербер обыграла Синякову в финальном матче в Бад-Хомбурге
Немка стала чемпионкой на домашнем турнире WTA в Германии
Фото: Bad Homburg OpenНемецкая теннисистка Анжелик Кербер обыграла Катержину Синякову из Чехии в рамках Bad Homburg Open - WTA250 со счетом 6:3, 6:2.
Анжелик одержала пятую победу в шести встречах против чешки. В этом сезоне Кербер обыграла Синякову в феврале на турнире WTA в Мельбурне. Это был первый финал для немки с июня 2019 года, когда она стала финалисткой на травяном турнире в Истборне.
Анжелик выиграла тринадцатый титул в карьере и третий на травяном покрытии. В 2015 году она стала победительницей в Бирмингеме, а в 2018 году завоевала одиночный трофей на Уимблдоне. Именно на травяном «мэйджоре» немка выиграла свой последний титул до турнира в Бад-Хомбурге.
Елена Остапенко выиграла четвертый титул в карьере.
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