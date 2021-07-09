Барти впервые вышла в финал Wimbledon. Видеообзор победы над Кербер
Кербер: «Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень»
33-летняя немка – об успешном выступлении во время травяного сезона
12:39
Анжелик Кербер / Фото - wimbledonЭкс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, которая накануне проиграла австралийке Эшли Барти в полуфинале Wimbledon (3:6, 6:7), поделилась эмоциями после своего выступления во время травяного сезона.
Цитирует Кербер ubitennis.net.
«Я впервые за долгое время вернулась на топ-уровень, смогла перевернуть все на 180 градусов. Я выиграла турнир дома, в Германии, показывала невероятный теннис и оставила столько эмоций и свое сердце на корте. Но для меня важнее то, что я сохранила страсть к спорту, что хорошо играла и провела классные матчи против лучших теннисисток мира. Я знаю, что мне также удалось улучшить некоторые аспекты своей игры, при этом сохранив свой стиль. Мне кажется, это похоже на то, что происходило со мной в 2018-м».
В 2018 году Кербер стала триумфатором Wimbledon, переиграв в финале Серену Уильямс.
Напомним, Барти в воскресенье, 11 июля, в финальном матче Wimbledon-2021 сыграет против чешки Каролины Плишковой. Смотреть игру можно будет на нашем сайте. Начало – в воскресенье, в 15:45.
Эшли Барти – Каролина Плишкова. Видео трансляция.
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