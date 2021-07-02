Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon

Россиянин впервые в сезоне пробился в четвертый круг на ТБШ

Карен Хачанов / Фото: Sportskeeda

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертый круг Wimbledon, обыграв американского теннисиста Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время Хачанов выполнил 13 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его оппонент сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не заработал ни одного брейк-поинта.

Таким образом, Тиафу, занимающий 57-е место в рейтинге АТР, завершил свое выступление на британском Шлеме после третьего круга. На этом турнире он больше всего запомнился сенсационной победой над одним из главных фаворитов Wimbledon.

Что касается Хачанова, то он впервые в текущем сезоне пробился в четвертый раунд на турнирах серии Большого шлема, где сыграет с победителем встречи Даниэль Эванс – Себастьян Корда.