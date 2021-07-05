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Хачанов в четырехчасовом триллере вырвал у именинника путевку в четвертьфинал Wimbledon

Россиянин в пяти сетах обыграл Корду
Теннис Grand Slam
17:23
Хачанов в четырехчасовом триллере вырвал у именинника путевку в четвертьфинал Wimbledon
Карен Хачанов / Фото: twitter.com/atptour

Карен Хачанов (ATP, 29) в пяти сетах обыграл Себастьяна Корду (ATP, 50) в его 21-й день рождения – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8 на пути в четвертьфинал Wimbledon.

За почти четыре часа матча россиянин сделал десять брейков и девятнадцать эйсов при пяти ошибках на подаче. Американец реализовал девять брейк-поинтов из семнадцати, шесть раз подал навылет и допустил две «двойные». Это была первая встреча теннисистов на корте.

В 1/4 финала британского Шлема Хачанов сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым или испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Напомним, что первым четвертьфиналистом Wimbledon стал Маттео Берреттини.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Карен Хачанов Себастьян Корда

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