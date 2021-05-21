Хачанов в свой день рожденья обыграл Гаске в Лионе и вышел во второй полуфинал в сезоне

Ранее француз выбил из турнира теннисиста из топ-10

Карен Хачанов / фото - Getty Images

26-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертьфинале турнира АТР 250 в Лионе обыграл Ришара Гаске со счетом 6:1, 7:6. Отметим, что в этот день россиянину исполнилось 25 лет. Для него полуфинал станет вторым в сезоне.

За 1 час и 26 минут игрового времени Хачанов 5 раз подал навылет, реализовав 4 шанса на брейк из 4. Француз не оформи ни одного эйса, допустив 1 двойную ошибку. Ранее 34-летний Гаске выбил из турнира 10-ю ракетку мира Диего Шварцмана.

Теннисисты встречались на корте впервые.

За место в финале россиянин сыграет против победителя пары Кэмерона Норри и Артюра Риндерхена.

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