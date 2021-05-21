У Халеп диагностировали надрыв мышцы. Участие на Roland Garros – под вопросом
Халеп – о снятии с Roland Garros: «Это единственное правильное решение»
Вторая ракетка мира объяснила причину отказа
Симона Халеп / фото - БТУ
Вторая ракетка женского рейтинга WTA Симона Халеп объяснила причину снятия с Roland Garros. Румынка намерена залечить травму икроножной мышцы. Об этом она сообщила с помощью своих соцсетей.
«К сожалению, моей икроножной мышце необходимо больше времени для восстановления. Отказ от выступление на «Шлеме» противоречит моим целям как спортсменки, но это моё единственное правильное решение в сложившейся ситуации»
Ранее вторая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о подготовке к Открытому чемпионату Франции.
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