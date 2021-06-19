Халеп снялась с турнира WTA перед Уимблдоном

Румынка не выступит на следующей неделе на травяных кортах в Германии

Симона Халеп / фото - romania-insider.com

Третья ракетка мира Симона Халеп пропустит турнир WTA250 в Бад-Хомбурге, который пройдет на следующей неделе. Румынке была предоставлена wild card.

Халеп продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в середине мая во втором круге на турнире в Риме. Тогда румынка получила небольшой разрыв икроножной мышцы левой ноги и не смогла закончить матч.

Позднее Симона снялась и с Открытого чемпионата Франции. Пока неизвестно, сможет ли теннисистка сыграть на Уимблдоне, который начнется 28 июня.