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Хуркач: «Переиграть Федерера на центральном корте – это что-то за гранью»

Польский теннисист – о сенсационной победе над великим швейцарцем
Теннис Grand Slam
12:55
Хуркач: «Переиграть Федерера на центральном корте – это что-то за гранью»
Хуберт Хуркач / Фото: пресс-служба Wimbledon

18-я ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал об эмоциях, которые он испытал после победы над Роджером Федерером в четвертьфинале Wimbledon:

«Не знаю, что сказать. Это просто невероятно. Я на особенном корте против особенного теннисиста выиграл в трех сетах. Это мечта, которая сбылась. Это – особенный день для меня. При таком количестве зрителей я переиграл Роджера Федерера в трех сетах – это что-то за гранью. Я очень горд и рад. Это для меня уникальное событие».

В своем первом полуфинале на турнирах серии Большого шлема Хуркач сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

Напомним, 39-летний Федерер после матча признался, что ему придется менять свою игру, чтобы оставаться конкурентным в Туре.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Роджер Федерер

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