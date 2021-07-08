Видеообзор сенсационного поражения Федерера от Хуркача
Хуркач: «Переиграть Федерера на центральном корте – это что-то за гранью»
Польский теннисист – о сенсационной победе над великим швейцарцем
12:55
Хуберт Хуркач / Фото: пресс-служба Wimbledon
18-я ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал об эмоциях, которые он испытал после победы над Роджером Федерером в четвертьфинале Wimbledon:
«Не знаю, что сказать. Это просто невероятно. Я на особенном корте против особенного теннисиста выиграл в трех сетах. Это мечта, которая сбылась. Это – особенный день для меня. При таком количестве зрителей я переиграл Роджера Федерера в трех сетах – это что-то за гранью. Я очень горд и рад. Это для меня уникальное событие».
В своем первом полуфинале на турнирах серии Большого шлема Хуркач сыграет против итальянца Маттео Берреттини.
Напомним, 39-летний Федерер после матча признался, что ему придется менять свою игру, чтобы оставаться конкурентным в Туре.
Комментарии 0