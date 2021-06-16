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Киз неожиданно «огорчила» Соболенко на травяном турнире в Берлине

4-я ракетка мира взяла 1 сет
Теннис WTA
20:40
Киз неожиданно «огорчила» Соболенко на травяном турнире в Берлине
Мэдисон Киз / фото - Getty Images

28-й номер рейтинга WTA Мэдисон Киз обыграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 1:6, 7:5. 4-я ракетка мира покинула травяной турнир в Берлине, Германия.

Теннисистки провели на корте ровно 2 часа. Киз подала навылет 8 раз, против 5 эйсов у Соболенко. Арина допустила 7 двойных ошибок при 4 реализованных шансах на брейк из 6.

В следующем круге Киз сыграет против победительницы в паре россиянок Людмилы Самсоновой  и Вероники Кудерметовой.

Ранее ракетку вГермании зачехлила лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Антон Кривенко
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Мэдисон Киз Арина Соболенко

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