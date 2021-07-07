Классики не будет. Федерер «с баранкой» проиграл в четвертьфинале Wimbledon

У Джоковича появился прекрасный шанс сравняться со швейцарцем по количеству ТБШ

Федерер на фоне Джоковича с трофеем чемпиона Wimbledon / Фото: Getty Images

Восьмикратный победитель Wimbledon Роджер Федерер завершил свои выступления на турнире в четвертьфинале. 39-летний швейцарец проиграл поляку Хуберту Хуркачу (АТР 18) – 3:6, 6:7(4), 0:6.

В первой партии Федерер регулярно испытывал сложности на своей подаче, что в итоге привело к проигранному гейму в середине сета, который и предопределил его исход – 3:6 в пользу представителя Польши. Во второй партии Федерер сделал ранний брейк, вел 4:1, но позволил сопернику вернуться в игру, а затем и вовсе выиграть тай-брейк со счетом 4:7. Заключительная партия превратилась в формальность. Уверен, даже нейтрально настроенным по отношению к Федереру болельщикам было сложно смотреть на то, как швейцарец проигрывает гейм за геймом и по итогу уступил с так называемой «баранкой» – 0:6.

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. За это время Федерер выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 10 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

В своем первом полуфинале на турнирах серии Большого шлема Хуркач сыграет против победителя пары Маттео Берреттини – Феликс Оже-Алльясим. Также по итогам Wimbledon 24-летний поляк, который сотворил уже второю сенсацию на этом турнире, может впервые войти в топ-10 одиночного рейтинга АТР. Этот сезон вообще для него прорывной, ранее Хуркач выиграл Masters в Майами.

А теперь пару слов о Федерере. Роджер провел ужасный матч, и похоже, даже на нем сказывается возраст. Швейцарец часто «мазал» со своего коронного форхэнда, регулярно ошибался у сетки, не чувствовал мяч. На третий сет он вышел каким-то обреченным, и на это было очень больно смотреть.

Но ключевой момент здесь в том, что теперь главный претендент на «величие» Федерера Новак Джокович получает прекрасный шанс сравняться со швейцарцем по количеству побед на Шлемах. У Федерера сейчас таких 20-ть, Новака – 19-ть.

Напомним, Джокович в полуфинале встретится с еще одним дебютантом этой стадии соревнований Денисом Шаповаловым.