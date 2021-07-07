Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Классики не будет. Федерер «с баранкой» проиграл в четвертьфинале Wimbledon

У Джоковича появился прекрасный шанс сравняться со швейцарцем по количеству ТБШ
Теннис Grand Slam
20:35
Классики не будет. Федерер «с баранкой» проиграл в четвертьфинале Wimbledon
Федерер на фоне Джоковича с трофеем чемпиона Wimbledon / Фото: Getty Images

Восьмикратный победитель Wimbledon Роджер Федерер завершил свои выступления на турнире в четвертьфинале. 39-летний швейцарец проиграл поляку Хуберту Хуркачу (АТР 18) – 3:6, 6:7(4), 0:6.

В первой партии Федерер регулярно испытывал сложности на своей подаче, что в итоге привело к проигранному гейму в середине сета, который и предопределил его исход – 3:6 в пользу представителя Польши. Во второй партии Федерер сделал ранний брейк, вел 4:1, но позволил сопернику вернуться в игру, а затем и вовсе выиграть тай-брейк со счетом 4:7. Заключительная партия превратилась в формальность. Уверен, даже нейтрально настроенным по отношению к Федереру болельщикам было сложно смотреть на то, как швейцарец проигрывает гейм за геймом и по итогу уступил с так называемой «баранкой» – 0:6.

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. За это время Федерер выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 1 гейм на приеме. Его соперник сделал 10 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

В своем первом полуфинале на турнирах серии Большого шлема Хуркач сыграет против победителя пары Маттео Берреттини – Феликс Оже-Алльясим. Также по итогам Wimbledon 24-летний поляк, который сотворил уже второю сенсацию на этом турнире, может впервые войти в топ-10 одиночного рейтинга АТР. Этот сезон вообще для него прорывной, ранее Хуркач выиграл Masters в Майами.

А теперь пару слов о Федерере. Роджер провел ужасный матч, и похоже, даже на нем сказывается возраст. Швейцарец часто «мазал» со своего коронного форхэнда, регулярно ошибался у сетки, не чувствовал мяч. На третий сет он вышел каким-то обреченным, и на это было очень больно смотреть.

Но ключевой момент здесь в том, что теперь главный претендент на «величие» Федерера Новак Джокович получает прекрасный шанс сравняться со швейцарцем по количеству побед на Шлемах. У Федерера сейчас таких 20-ть, Новака – 19-ть.

Напомним, Джокович в полуфинале встретится с еще одним дебютантом этой стадии соревнований Денисом Шаповаловым.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роджер Федерер Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
Теннис Grand Slam
19:49
Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon
Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon
Теннис Grand Slam
18:08
Джокович по итогам Wimbledon первым в туре за карьеру заработает $150 млн призовых
Джокович по итогам Wimbledon первым в туре за карьеру заработает $150 млн призовых
Теннис Grand Slam
6 июля 17:30
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Теннис Grand Slam
6 июля 13:55
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Теннис Grand Slam
6 июля 11:20
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Теннис Grand Slam
6 июля 09:25

Новости: Теннис

Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon
Берреттини победил Оже-Алльясима в борьбе за дебютный полуфинал Wimbledon
Grand Slam
22:26
Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon
Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon
Grand Slam
21:48
Классики не будет. Федерер «с баранкой» проиграл в четвертьфинале Wimbledon
Классики не будет. Федерер «с баранкой» проиграл в четвертьфинале Wimbledon
Grand Slam
20:35
Последние новости тенниса и информация об Уимблдоне-2021
Последние новости тенниса и информация об Уимблдоне-2021 Новости партнера
Grand Slam
20:23
Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
Grand Slam
19:49
Невероятный Шаповалов пробился в дебютный полуфинал на Шлемах
Невероятный Шаповалов пробился в дебютный полуфинал на Шлемах
Grand Slam
18:58
Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon
Джокович на классе обыграл соперника на пути в полуфинал Wimbledon
Grand Slam
18:08
Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри
Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри
Grand Slam
17:13
Козлова на турнире в Ботсаде упустила первый сет на тай-брейке, а второй отдала под «0»
Козлова на турнире в Ботсаде упустила первый сет на тай-брейке, а второй отдала под «0»
WTA
16:14
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости