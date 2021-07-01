Свитолина и Костюк сыграют матчи второго круга на Wimbledon
Когда сборная Украины не вдохновила. Свитолина вслед за Костюк зачехлила ракетку на Wimbledon
Украинка проиграла в двух сетах менее рейтинговой сопернице
16:30
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
В Англии во втором круге Wimbledon украинка Элина Свитолина (WTA 5) проиграла полячке Магде Линетт (WTA 44) со счетом 3:6, 4:6.
Матч продлился 66 минут, в течение которых украинка подала три эйса против двух у соперницы. При этом, у Элины не была двойных ошибок, тогда как Линетт трижды допускала оплошность.
Также Свитолина реализовала один из двух брейков против трех из девяти у Линетт.
Отметим, что девушки встретились между собой в третий раз и впервые победила полячка.
Напомним, ранее на Wimbledon также зачехлила ракетку Марта Костюк. И больше в одиночных разрядах Wimbledon украинцев нет.
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