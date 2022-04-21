«Коли прозріння не настало, то я зрозумів, що має бути колективна відповідальність». Стаховський про відсторонення російських тенісистів від Wimbledon
Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський прокоментувавновину про те, що рашисти та білоруси відсторонені від участі у Wimbledon, повідомляє TELEGRAM-канал «Кубло»:
«Насправді, теніс – достатньо окрема інституція, як вид спорту. В нас є декілька, скажімо так, керуючих органів – це ATF, Великі Шоломи (кожен окремо має свою федерацію) і, звісно, ATP та WTA. Коли є багато covering bodies, які закривають теніс, то звісно є різні думки і дуже легко, скажімо так, пасивно відноситись до цієї теми. Насправді, коли спочатку мене питали навіть наші керівники в АТР, яке моє ставлення до тенісистів, то я казав, що тут треба бути брати кожного спортсмена окремо. Але це було в перший тиждень війни, коли я був впевнений і переконаний, що якщо росіяни побачать те, що коїться в нашій країні, те, що робить їх армія, ті знущання і руйнування, які вони несуть, то в них зміниться картинка і вони щось з цим зроблять.Раніше XSPORT.ua показав фотографії бардаку, який російські десантники влаштували у будинку Усіка
Коли цього прозріння не настало, то я зрозумів, що має бути колективна відповідальність зі сторони всіх росіян, а також спортсменів. Хороший, поганий – немає різниці, вони всі мають відчувати біль, який відчувають українці, які сидять в бомбосховищах або гинуть під бомбами. Я розмовляв з директором змагань в Австралії ще десь три тижні тому, два тижні тому розмовляв з директором змагань Wimbledon і вони в мене питали одне й теж саме: «Яке моє ставлення до цієї ситуації?». І я їм сказав те, що сказав і зараз, якщо на початку я був готовий прийняти якийсь нейтральний статус або прості заклики до «Ні війні!», то зараз я до цього не готовий. А побачивши те, що робить російська армія, ті знущання, кількість загиблих людей – я не готовий до нейтрального статусу. Вони або повністю проти і не підтримують, або вони колабаранти і підтримують режим путіна.»
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