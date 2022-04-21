«Коли прозріння не настало, то я зрозумів, що має бути колективна відповідальність». Стаховський про відсторонення російських тенісистів від Wimbledon

Сергей Стаховский

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський прокоментувавновину про те, що рашисти та білоруси відсторонені від участі у Wimbledon, повідомляє TELEGRAM-канал «Кубло»:

Коли цього прозріння не настало, то я зрозумів, що має бути колективна відповідальність зі сторони всіх росіян, а також спортсменів. Хороший, поганий – немає різниці, вони всі мають відчувати біль, який відчувають українці, які сидять в бомбосховищах або гинуть під бомбами. Я розмовляв з директором змагань в Австралії ще десь три тижні тому, два тижні тому розмовляв з директором змагань Wimbledon і вони в мене питали одне й теж саме: «Яке моє ставлення до цієї ситуації?». І я їм сказав те, що сказав і зараз, якщо на початку я був готовий прийняти якийсь нейтральний статус або прості заклики до «Ні війні!», то зараз я до цього не готовий. А побачивши те, що робить російська армія, ті знущання, кількість загиблих людей – я не готовий до нейтрального статусу. Вони або повністю проти і не підтримують, або вони колабаранти і підтримують режим путіна.»