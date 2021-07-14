Конта переболела коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио

Британка не сможет выступить на соревнованиях в столице Японии

Йоханна Конта / фото - skysports.com

Британская теннисистка Йоханна Конта, которая не смогла сыграть на Wimbledon из-за положительного теста на COVID-19 в ее команде, во время самоизоляции сама сдала положительный тест.

У Конты не было возможности тренироваться последние две с половиной недели, и это стало причиной ее отказа от участия на Олимпиаде, так как ее физическая форма не позволяет ей быть полностью готовой к турниру.

Роджер Федерер также не сыграет на Олимпийских Играх-2020.