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Конта переболела коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио

Британка не сможет выступить на соревнованиях в столице Японии
Olympics Токио-2020
09:40
Конта переболела коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио
Йоханна Конта / фото - skysports.com

Британская теннисистка Йоханна Конта, которая не смогла сыграть на Wimbledon из-за положительного теста на COVID-19 в ее команде, во время самоизоляции сама сдала положительный тест.

У Конты не было возможности тренироваться последние две с половиной недели, и это стало причиной ее отказа от участия на Олимпиаде, так как ее физическая форма не позволяет ей быть полностью готовой к турниру.

Роджер Федерер также не сыграет на Олимпийских Играх-2020.

Рене Тер Велде
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Теги

Йоханна Конта коронавирус

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