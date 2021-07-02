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Корда на дебютном Wimbledon вышел в четвертый раунд

20-летний американец в четырех сетах обыграл Эванса
Теннис Grand Slam
21:43
Корда на дебютном Wimbledon вышел в четвертый раунд
Себастьян Корда / Фото: twitter.com/atptour

Себастьян Корда (ATP, 50) в третьем круге Wimbledon обыграл Даниэла Эванса (ATP, 26) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

За два с половиной часа 20-летний американец сделал двенадцать эйсов и реализовал пять брейк-поинтов из девяти при четырех «двойных». Британец выиграл три гейма на подаче соперника, четырежды ошибившись при подаче. Это была первая встреча теннисистов на корте.

Корда, который проводит свой первый Wimbledon, в четвертом раунде сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Напомним, что Новак Джокович не без труда преодолел барьер третьего раунда британского Большого Шлема.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Даниэль Эванс Себастьян Корда

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