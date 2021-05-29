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Корда – первый американец за 11 лет, выигравший на грунтовом турнире в Европе

Себастьян обыграл Чеккинато в финале первенства в Парме
Теннис ATP
19:59
Корда – первый американец за 11 лет, выигравший на грунтовом турнире в Европе
Себастьян Корда / фото - АТР

В финале турнира в Парме, Италия Себастьян Корда обыграл Марко Чеккинато 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час и 16 минут. 20-летний Корда подал 6 раз навылет, допустив 4 двойные ошибки. Итальянец ошибся на подаче 1 раз и оформил 3 эйса.

63-я ракетка мира Корда стал первым с 2010 года американцем, выигравшим титул на европейском грунтовом турнире.

На следующей неделе Корда стартует на Roland Garros матчем против Педро Мартинеса.

Новак Джокович также завоевал очередной трофей АТР 29 мая.

 

Антон Кривенко
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Теги

Марко Чеккинато Себастьян Корда

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