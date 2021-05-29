Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Корда – первый американец за 11 лет, выигравший на грунтовом турнире в Европе
Себастьян обыграл Чеккинато в финале первенства в Парме
Себастьян Корда / фото - АТР
В финале турнира в Парме, Италия Себастьян Корда обыграл Марко Чеккинато 6:2, 6:4.
Матч продлился 1 час и 16 минут. 20-летний Корда подал 6 раз навылет, допустив 4 двойные ошибки. Итальянец ошибся на подаче 1 раз и оформил 3 эйса.
63-я ракетка мира Корда стал первым с 2010 года американцем, выигравшим титул на европейском грунтовом турнире.
На следующей неделе Корда стартует на Roland Garros матчем против Педро Мартинеса.
Новак Джокович также завоевал очередной трофей АТР 29 мая.
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