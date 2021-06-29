Шварцман «баранкой» завершил матч с Пэром на пути во второй круг Wimbledon
Корда сенсационно обыграл де Минора на старте Wimbledon
Американец добыл победу в четырех сетах
18:12
Себастьян Корда / Фото: twitter.com/atptour
Пятнадцатая ракетка мирового рейтинга Алекс де Минор
завершил свое выступление на Wimbledon. Австралиец в первом матче травяного Шлема уступил Себастьяну Корде (ATP, 50) 3:6, 4:6, 7:6 (5), 6:7 (5).
За три с половиной часа американец десять раз подал навылет и реализовал четыре из девятнадцати брейк-поинтов, совершив четыре «двойных». Австралиец записал в свой актив три эйса и 2 брейка при семи ошибках на подаче. Это была первая встреча теннисистов на корте.
Во втором круге Wimbledon Корда встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) – Антуан Хон (Франция).
Напомним, что накануне Шлема в Великобритании де Минор выиграл первый турнир на травяном покрытии.
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