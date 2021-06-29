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Корда сенсационно обыграл де Минора на старте Wimbledon

Американец добыл победу в четырех сетах
Теннис Grand Slam
18:12
Корда сенсационно обыграл де Минора на старте Wimbledon
Себастьян Корда / Фото: twitter.com/atptour

Пятнадцатая ракетка мирового рейтинга Алекс де Минор завершил свое выступление на Wimbledon. Австралиец в первом матче травяного Шлема уступил Себастьяну Корде (ATP, 50) 3:6, 4:6, 7:6 (5), 6:7 (5).

За три с половиной часа американец десять раз подал навылет и реализовал четыре из девятнадцати брейк-поинтов, совершив четыре «двойных». Австралиец записал в свой актив три эйса и 2 брейка при семи ошибках на подаче. Это была первая встреча теннисистов на корте.

Во втором круге Wimbledon Корда встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) – Антуан Хон (Франция).

Напомним, что накануне Шлема в Великобритании де Минор выиграл первый турнир на травяном покрытии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Себастьян Корда Алекс де Минор

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