Корда сенсационно обыграл де Минора на старте Wimbledon

Американец добыл победу в четырех сетах

Себастьян Корда / Фото: twitter.com/atptour

Пятнадцатая ракетка мирового рейтинга Алекс де Минор завершил свое выступление на Wimbledon. Австралиец в первом матче травяного Шлема уступил Себастьяну Корде (ATP, 50) 3:6, 4:6, 7:6 (5), 6:7 (5).



За три с половиной часа американец десять раз подал навылет и реализовал четыре из девятнадцати брейк-поинтов, совершив четыре «двойных». Австралиец записал в свой актив три эйса и 2 брейка при семи ошибках на подаче. Это была первая встреча теннисистов на корте.

Во втором круге Wimbledon Корда встретится с победителем пары Чжан Чжичжэнь (Китай) – Антуан Хон (Франция).

Напомним, что накануне Шлема в Великобритании де Минор выиграл первый турнир на травяном покрытии.