Надаль: «На Roland Garros моя задача играть лучше всех»
Король вернулся. Надаль триумфально стартовал на Roland Garros
Легендарный испанец в трех сетах уничтожил Попырина
20:21
Рафаэль Надаль / Фото - eurosportТретья ракетка мира, титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль без проблем вышел во второй раунд Roland Garros, переиграв австралийца Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:2, 7:6(3).
За 2 часа 26 минут матча Надаль оформил четыре брейка и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 63-й номер рейтинга АТР Попырин один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и пять двойных ошибок.
Таким образом легенда тенниса увеличил отрыв в личных встречах с австралийцем – 2:0.
В следующем раунде турнира Надаль сыграет с хозяином кортов, французом Ришаром Гаске.
Ранее не менее легендарный Роджер Федерер без проблем вышел во второй раунд Roland Garros.
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