Король вернулся. Надаль триумфально стартовал на Roland Garros

Легендарный испанец в трех сетах уничтожил Попырина



Рафаэль Надаль / Фото - eurosport

Третья ракетка мира, титулованный испанский теннисистбез проблем вышел во второй раунд Roland Garros, переиграв австралийцасо счетом 6:3, 6:2, 7:6(3).За 2 часа 26 минут матча Надаль оформил четыре брейка и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 63-й номер рейтинга АТР Попырин один раз взял подачу оппонента, совершил восемь эйсов и пять двойных ошибок.Таким образом легенда тенниса увеличил отрыв в личных встречах с австралийцем – 2:0.В следующем раунде турнира Надаль сыграет с хозяином кортов, французомРанее не менее легендарный