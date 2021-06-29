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Костюк и Козлова сегодня начнут борьбу на Wimbledon
У украинских теннисисток – серьезные оппонентки
12:17
Марта Костюк / Фото - FacebookУкраинские теннисистки Марта Костюк (№70 WTA) и Катерина Козлова (№157 WTA) сегодня стартуют на Wimbledon.
Костюк в первом раунде турнира встретится с нидерландкой Кики Бертенс (№21 WTA ). Начало матча – в 16.30.
Козлова (№157 WTA) проверит силы экс-первой ракетки мира, представительницы Беларуси Викторией Азаренко (№14 WTA). Начало матча – в 19.00.
Напомним, Козлова попала в основную сетку турнира из альтернативного списка после отказа бельгийки Кирстен Флипкенс.
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