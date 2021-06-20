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Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете

Марта обыграла Чжан Шуай с 36-й строчки рейтинга WTA
Теннис WTA
15:08
Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете
Марта Костюк / фото - БТУ

Третья ракетка Украины Марта Костюк в напряженном матче обыграла 36-ю теннисистку в рейтинге WTA Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:4, 6:0. 18-летняя украинка вышла в основу турнира серии WTA 500 в Истборне, Великобритания.

Противостояние теннисисток продлилось 1 час и 43 минуты. Киевлянка подала навылет 5 раз, ошибившись на подаче четырежды при 7 реализованных шансах на брейк из 10. Китаянка оформила 4 брейка из 13 при 5 двойных ошибках.

Отметим, что соперницы впервые встретились на корте. Чжан на турнире была посеяна под первым номером.

Элина Свитолина также сыграет в основе второго травяного турнира сезона.

Антон Кривенко
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Теги

Марта Костюк Чжан Шуай

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