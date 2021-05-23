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Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»

Украинка примет участие в Открытом чемпионате Франции
Теннис WTA
07:45
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Марта Костюк / фото - БТУ

80-я ракетка мира Марта Костюк высказалась об ожиданиях от грядущего Открытого чемпионата Франции. В прямом эфире Instagram DeltaSport теннисистка призналась, что хочет улучшить прошлый результат.

«На Roland Garros очень хочется хорошо сыграть. Мой лучший результат пока третий круг. Хочется пройти его. Это зависит от жеребьевки и еще от многого.

Буду делать все, что в моих силах. Планы большие, буду стараться».

Вторая ракетка мира Симона Халеп ранее отказалась принимать участие на Roland Garros.

Антон Кривенко
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Марта Костюк

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