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Костюк начнет турнир в Истборне с квалификации

Первой соперницей стала обладательница wild card
Теннис WTA
07:24
Костюк начнет турнир в Истборне с квалификации
Марта Костюк / фото - Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет на турнире в Истборне, Великобритания. Свое выступление на соревнованиях серии WTA 500 теннисистка начнет с квалификации.

65-му номеру рейтинга WTA досталась обладательница wild card. Англичанка Маррей Шаран поборется с украинкой за место в основе.

Действующей чемпионкой соревнований является Каролина Плишкова. Отметим, что Элина Свитолина начнет турнир с основной сетки.

18-летняя Марта планирует сыграть в парном разряде Wimbledon.

Антон Кривенко
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Марта Костюк

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