Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
Костюк начнет турнир в Истборне с квалификации
Первой соперницей стала обладательница wild card
Марта Костюк / фото - Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет на турнире в Истборне, Великобритания. Свое выступление на соревнованиях серии WTA 500 теннисистка начнет с квалификации.
65-му номеру рейтинга WTA досталась обладательница wild card. Англичанка Маррей Шаран поборется с украинкой за место в основе.
Действующей чемпионкой соревнований является Каролина Плишкова. Отметим, что Элина Свитолина начнет турнир с основной сетки.
18-летняя Марта планирует сыграть в парном разряде Wimbledon.