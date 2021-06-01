Костюк: «Надеюсь, дальше никаких проблем не будет»

Марта Костюк / фото - WTA

Третья ракетка Украины Марта Костюк победила экс-чемпионку Roland Garros Гарбинье Мугурусу в матче первого круга парижского мейджора.

В интервью Twitter аккаунту WTA Insider украинка прокомментировала победу в матче, а также рассказала о том, как складывается для нее этот теннисный год.

В Австралии я попала в карантин. С ним мне с одной стороны повезло, с другой – не повезло. У меня была довольно серьезная и давняя проблема с плечом. Карантин стал периодом отдыха, без него я бы не смогла сыграть в Австралии. Так что мне вроде как повезло, но вроде как – нет, потому что психологически это было одно из самых сложных событий в моей жизни.

После Австралии я поехала домой, лечила плечо, пропустила много турниров. Но оно того стоило, потому что плечо больше не болело.

Потом у меня был ковид – довольно серьезный. Я не делала полноценное обследование легких, но уверена, что дело было плохо, потому что я не могла дышать. Я даже ходить не могла, сразу задыхалась. Могла только лежать в кровати.

Потом я поспешила в Майами – поехала туда после двух-трех дней тренировок. Проиграла Пиронковой, но матч был хорошим. Я рада, что его пережила. Я думала, что снимусь по ходу.

Потом снова заболело плечо. После ковида все было очень хрупким, у меня болело все тело, снова появились очень старые травмы. Одна из них – левое запястье. Шесть лет назад я неудачно упала на него в аэропорту, и после ковида оно очень болело. Я не могла нормально играть с бэкхенда.

После Стамбула и Кубка Федерации я пыталась поймать ритм, но у меня был такой стресс, что организм не справлялся. Я все равно старалась, прошла квалификацию в Риме, вышла в полуфинал в Стамбуле, но это была не я. Игры не было, агрессии не было, тело было тяжелым. Постоянно были воспаления, появились проблемы, о которых мы узнали только позже.

Слава богу, я сделала перерыв. Перед Roland Garros я ничего не играла, и это помогло мне на 100% подготовиться. Надеюсь, дальше никаких проблем не будет. А если будут – наверное, стану еще сильнее».