Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 1
Теннис (11 событий из 52) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер 0:3 Окончен
14:45 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:3 Окончен
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:3 Окончен
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 3:0 Окончен
20:00 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока 1:3 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан 0:2 Окончен
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек 0:2 Окончен
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 2:1 Окончен
19:20 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску 0:2 Окончен
20:10 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк 0:2 Окончен
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (9 событий из 75) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:15 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
14:30 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
15:15 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
22:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Мария Саккари - Katarina Zavatska -:- Запланирован
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
14:15 Эшлей Барти - Бернарда Пера -:- Запланирован
15:15 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Окончен

Костюк: «Надеюсь, дальше никаких проблем не будет»

Украинка победила экс-чемпионку Roland Garros
Теннис Grand Slam
08:27
Костюк: «Надеюсь, дальше никаких проблем не будет»
Марта Костюк / фото - WTA

Третья ракетка Украины Марта Костюк победила экс-чемпионку Roland Garros Гарбинье Мугурусу в матче первого круга парижского мейджора.

В интервью Twitter аккаунту WTA Insider украинка прокомментировала победу в матче, а также рассказала о том, как складывается для нее этот теннисный год.

«Кажется, в этом году Бог пытается сделать меня сильнее. Я столкнулась с кучей препятствий, о которых мало кто знает. Люди не понимают, через что я прошла.

В Австралии я попала в карантин. С ним мне с одной стороны повезло, с другой – не повезло. У меня была довольно серьезная и давняя проблема с плечом. Карантин стал периодом отдыха, без него я бы не смогла сыграть в Австралии. Так что мне вроде как повезло, но вроде как – нет, потому что психологически это было одно из самых сложных событий в моей жизни.

После Австралии я поехала домой, лечила плечо, пропустила много турниров. Но оно того стоило, потому что плечо больше не болело.

Потом у меня был ковид – довольно серьезный. Я не делала полноценное обследование легких, но уверена, что дело было плохо, потому что я не могла дышать. Я даже ходить не могла, сразу задыхалась. Могла только лежать в кровати.

Потом я поспешила в Майами – поехала туда после  двух-трех дней тренировок. Проиграла Пиронковой, но матч был хорошим. Я рада, что его пережила. Я думала, что снимусь по ходу.

Потом снова заболело плечо. После ковида все было очень хрупким, у меня болело все тело, снова появились очень старые травмы. Одна из них – левое запястье. Шесть лет назад я неудачно упала на него в аэропорту, и после ковида оно очень болело. Я не могла нормально играть с бэкхенда.

После Стамбула и Кубка Федерации я пыталась поймать ритм, но у меня был такой стресс, что организм не справлялся. Я все равно старалась, прошла квалификацию в Риме, вышла в полуфинал в Стамбуле, но это была не я. Игры не было, агрессии не было, тело было тяжелым. Постоянно были воспаления, появились проблемы, о которых мы узнали только позже.

Слава богу, я сделала перерыв. Перед Roland Garros я ничего не играла, и это помогло мне на 100% подготовиться. Надеюсь, дальше никаких проблем не будет. А если будут – наверное, стану еще сильнее».

Напомним, победа в первом круге – это лучший результат 18-летней украинки на Открытом чемпионате Франции. В 2021 году киевлянка хочет побить свой рекорд.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Гарбинье Мугуруса Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»
Эксклюзив Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»
Теннис Grand Slam
09:08
Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Теннис Grand Slam
31 мая 23:03
Костюк обыграла экс-чемпионку Roland Garros Мугурусу на старте турнира
Тема дня
Костюк обыграла экс-чемпионку Roland Garros Мугурусу на старте турнира
Теннис Grand Slam
31 мая 22:12
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 21:12
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетке Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетке Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 18:00
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Свитолина осталась 6-й в обновленном рейтинге WTA. Барти – вне досягаемости
Теннис WTA
24 мая 09:40

Новости: Теннис

Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»
Эксклюзив Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»
Grand Slam
09:08
Костюк: «Надеюсь, дальше никаких проблем не будет»
Костюк: «Надеюсь, дальше никаких проблем не будет»
Grand Slam
08:27
Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»
Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»
Grand Slam
07:55
Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Grand Slam
31 мая 23:03
Костюк обыграла экс-чемпионку Roland Garros Мугурусу на старте турнира
Тема дня
Костюк обыграла экс-чемпионку Roland Garros Мугурусу на старте турнира
Grand Slam
31 мая 22:12
Осака снялась с Roland Garros
Осака снялась с Roland Garros
Grand Slam
31 мая 21:38
Кенин прошла Остапенко на пути во второй круг Roland Garros
Кенин прошла Остапенко на пути во второй круг Roland Garros
Grand Slam
31 мая 20:49
Федерер: «Сегодня я действовал разнообразно»
Федерер: «Сегодня я действовал разнообразно»
Grand Slam
31 мая 20:48
Федерер пробился во второй круг Roland Garros
Федерер пробился во второй круг Roland Garros
Grand Slam
31 мая 19:38
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости