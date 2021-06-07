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Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»

Украинская теннисистка планирует бороться только за олимпийские медали, если поедет в Токио


Теннис WTA
10:39
Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»
Марта Костюк / Фото - btu.org.ua
18-летняя украинка, ныне занимающая 81-ю строчку рейтинга WTA, Марта Костюк, поделилась мнением относительно своего возможного выступления на Олимпийских играх в Токио.

«Есть очень много правил, которые пытаются ввести на Олимпиаде... Думаю, что их поменяют вплоть до того, что вакцинация будет обязательным условием. Олимпиада – это большое событие, что-то действительно особенное, но сейчас я не могу ответить на этот вопрос, буду ли я участвовать. Я так думаю, что уже попала в список участниц, но решение об участии пока на самом деле не приняла. Это важный шаг. Я хочу ехать на такой турнир не просто как участник, а чтобы я могла побороться за медаль. Я понимаю, что мне не 30, не 35 лет, что это не мой последний шанс, что в будущем у меня будет таких шансов предостаточно. Также нужно смотреть по своему здоровью. И мне намного приятнее было бы играть со зрителями, пройти на параде без масок и всех ограничений, а не так, как это будет в этом году. Для теннисистов это в любом случае не такое грандиозное событие, для меня турнир Большого шлема важнее, чем Олимпиада. Да, Олимпийские игры – это тоже престижно и круто, но все равно не «Шлем».


Напомним, Костюк в четвертом раунде Roland Garros сыграет против польки Иги Швентек.

Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Токио-2020 Марта Костюк

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