Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»

Украинская теннисистка планирует бороться только за олимпийские медали, если поедет в Токио







Марта Костюк / Фото - btu.org.ua 18-летняя украинка, ныне занимающая 81-ю строчку рейтинга WTA, Марта Костюк, поделилась мнением относительно своего возможного выступления на Олимпийских играх в Токио.



«Есть очень много правил, которые пытаются ввести на Олимпиаде... Думаю, что их поменяют вплоть до того, что вакцинация будет обязательным условием. Олимпиада – это большое событие, что-то действительно особенное, но сейчас я не могу ответить на этот вопрос, буду ли я участвовать. Я так думаю, что уже попала в список участниц, но решение об участии пока на самом деле не приняла. Это важный шаг. Я хочу ехать на такой турнир не просто как участник, а чтобы я могла побороться за медаль. Я понимаю, что мне не 30, не 35 лет, что это не мой последний шанс, что в будущем у меня будет таких шансов предостаточно. Также нужно смотреть по своему здоровью. И мне намного приятнее было бы играть со зрителями, пройти на параде без масок и всех ограничений, а не так, как это будет в этом году. Для теннисистов это в любом случае не такое грандиозное событие, для меня турнир Большого шлема важнее, чем Олимпиада. Да, Олимпийские игры – это тоже престижно и круто, но все равно не «Шлем».



Напомним, Костюк в четвертом раунде Roland Garros Иги Швентек.



18-летняя украинка, ныне занимающая 81-ю строчку рейтинга WTA,, поделилась мнением относительно своего возможного выступления на Олимпийских играх в Токио.Напомним, Костюк в четвертом раунде Roland Garros сыграет против польки