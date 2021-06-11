Костюк и сестры Киченок выйдут на корт в парном разряде на Wimbledon
Костюк откроет травяную часть сезона турниром в Бирмингеме
В квалификации соревнования выступит Козлова
Марта Костюк / Фото: Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк первый турнир на траве проведет в Бирмингеме, Великобритания. Марта попала в основную сетку Birmingham Classic. Ранее украинка показала подготовку к соревнованию на данном покрытие.
В квалификации этого соревнования выступит также Катерина Козлова (159-й номер рейтинга WTA). Украинка в первом раунде отбора встретится с Эмили-Уэмбли Смит (473-я строчка мирового рейтинга).
Напомним, что на травяном турнире в Ноттингеме, Великобритания, Козлова дошла до третьего раунда.
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