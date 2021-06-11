Костюк откроет травяную часть сезона турниром в Бирмингеме

В квалификации соревнования выступит Козлова

Марта Костюк / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк первый турнир на траве проведет в Бирмингеме, Великобритания. Марта попала в основную сетку Birmingham Classic. Ранее украинка показала подготовку к соревнованию на данном покрытие.



В квалификации этого соревнования выступит также Катерина Козлова (159-й номер рейтинга WTA). Украинка в первом раунде отбора встретится с Эмили-Уэмбли Смит (473-я строчка мирового рейтинга).

Напомним, что на травяном турнире в Ноттингеме, Великобритания, Козлова дошла до третьего раунда.