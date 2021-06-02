Мугуруса о поражение Костюк: «В физическом плане я не очень хорошо себя чувствовала»
Костюк показала, как готовится ко второму кругу Roland Garros с помощью цирковых трюков
Украинка сыграет против китаянки Сайсай
20:48
Марта Костюк / фото - Instagram
Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет во втором круге Roland Garros. 18-летней теннисистке будет противостоять китаянка Чжэй Сайсай, которая впервые преодолела стартовый круг французского Шлема. Костюк показала в своем Instagram, как готовится ко встрече.
«Готовлюсь ко второму раунду».
Ангелина Калинина проиграла свой второй матч на Открытом чемпионате Франции.
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