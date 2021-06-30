Костюк уверенно обыграла экс-четвертую ракетку мира Бертенс на старте Wimbledon
Костюк: «Понимала, что мне нужно было еще немножко прибавить, главное было дожать на приеме»
19-летняя украинка – о победе на старте Wimbledon
11:55
Марта Костюк / Фото - WTA19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) поделилась эмоциями после победы над голландкой Кики Бертенс (№21 WTA) в первом раунде Wimbledon (6:3, 6:4).
«В принципе я довольна игрой. Я не знала, чего ожидать от Кики. К сожалению, она сейчас находится не в лучшей своей форме, она приближается к завершению своей карьеры. Я не понимала, что она покажет, никогда с ней не тренировалась раньше. Я слегка нервничала, но настраивалась бороться за каждый мяч. На самом деле никто не играет хорошо на траве, есть, конечно, какие-то исключения, я понимала, что проблемы будут у всех, и у меня главная задача была бороться. Я с этим справлялась, поэтому я довольна. Со стороны по счету и не скажешь, но я могла сделать брейк в каждом гейме, который мы играли. Я понимала, что мне нужно было еще немножко прибавить, главное было дожать на приеме. Будут ли наш матч переносить, я не знала, потому что не смотрела прогноз погоды, но было важно в первый день хотя бы немножко с ней поиграть, понять хотя бы чуть-чуть, как летит мяч, какая скорость ее мяча».
«Очень было важно, что мы не доиграли тот стартовый гейм до перерыва (40:15), а то, честно говоря, может быть, был бы другой исход, я не знаю. Я очень хорошо отдохнула, поспала в перерыве. Не было такого, что я сижу и жду, и жду, и жду. Я полежала на диванчике, послушала музыку. Если говорить о сопернице по второму кругу, то матч Анастасии Севастовой против Зарины Дияс должен быть очень интересным, они обе играют резаными ударами. Я ставлю на Севастову и, если она выиграет, то у нас будет уже третья встреча в этом году. Насколько скользкие в этом году корты? Я считаю, может быть, я не права, но это из-за очень влажного воздуха. Например, наши корты, внешние, сразу же закрыли, когда начался дождь, когда мы вернулись, то было свежо. Я по себе видела, что я достаточно потею, но я поскользнулась, может быть, только один раз, можно сказать, что на траве это не считается. А вот на первом корте и на Центральном из-за того, что они закрывают крышу, как мне кажется, эта влага накапливается, именно поэтому эти корты слегка скользкие».
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