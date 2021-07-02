Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Украина добыла две победы за один день
22:05
Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно прошла первый раунд Wimbledon в миксте, где она выступает вместе с австралийцем Максом Перселлом. Украино-австралийский дуэт победил пару Мария Боузкова/Марк Лопес (Чехия/Испания) – 6:3, 6:4.
Во втором круге Костюк и Перселл сыграют с девятыми сеяными Кевином Кравицом (Германия) и Кветой Пешке (Чехия).
Ранее сегодня Костюк также уверенно выиграла матч парного разряда. При этом украинка уже завершила свои выступления в «одиночке». Комментируя поражение от Анастасии Севастовой, Костюк заявила, что ее довольно сильно подвела собственная подача.
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