Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме

Украинка спасла матч, проиграв первый сет и уступая во втором





Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

В первом круге турнира в Бирмингеме (Великобритания) украинка Марта Костюк (WTA 65) выиграла у Мэдисон Бренгл (WTA 80) со счетом 4:6, 7:5, 6:3.



Матч продлился 148 минут, в течение которых Костюк подала четыре эйса и сделала пять двойных ошибок, тогда как у Бренгл их было четыре.

Также Костюк реализовала четыре из семи брейк-пойнтов против трех из девяти у соперника.

Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Дарьи Касаткиной (WTA 35) и Полоны Херцог (WTA 73).

Напомним, ранее после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции Костюк поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA.