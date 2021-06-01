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Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»

18-летняя украинка одержала первую победу над представителем топ-20
Теннис Grand Slam
09:08
Костюк: «Пытаюсь не возносить победу, как самую большую в карьере»
Эксклюзив
Марта Костюк / фото - WTA

Киевлянка Марта Костюк одержала первую в карьере победу в основе Roland Garros и одну самых значимых в карьере. Под ее натиском пала испанка Гарбинье Мугуруса (13-я ракетка мира), которая в 2016 году этот турнир выигрывала, – 6:1, 6:4. Кроме того, данная победа стала первой над представителем топ-20.

Интересно, что Мугуруса никогда не проигрывала в стартовом раунде Roland Garros. После знакового матча Марта Костюк ответила не несколько вопросов журналиста XSPORT.ua.

Марта, не могу уйти от этого вопроса. Данную победу можно считать самой большой в карьере на данный момент?

Пожалуй. Прежде всего потому что она – осознанная.. Конечно, я пытаюсь не возносить ее, но за меня это сделают спортивные медиа. Получился отличный матч, я показала хороший уровень и переломила ход встречи, уступая во втором сете – 1:3. Я знала, что нужно было делать и была готова к тому, что после 6:1 Мугуруса соберется. И сюрпризом ее попытки вернуться в игру не стали. Даже если у меня не шла подача, особенно первая, я не зацикливалась на помарках и понимала, что матч после первого сета не завершится.

Дарья Снигур рассказала, что вы учитесь на одном курсе в филиале польского университета в Киеве. Насколько трудно удается совмещать учебу и профессиональную карьеру?

Невероятно трудно совмещать. Я понимаю, насколько важно высшее образование, поэтому сделала такой выбор. Отдаваться учебе и быть в топ-100 – сложно, но дорогу осилит идущий. Я сдала почти все предметы, и скоро закончу второй курс. Не знаю, как будет складываться моя карьера, но не исключено, что я попробую в следующем году перевестись в один из американских университетов. 

Напомним, следующей соперницей украинки на Roland Garros станет 57-я ракетка мира Чжай Сайсай.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Марта Костюк Гарбинье Мугуруса Roland Garros

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