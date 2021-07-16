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Костюк рассказал о тяжести травмы и сроках возвращения в Тур

Первостепенная задача – быть готовой к US OPEN

Теннис WTA
08:30
Костюк рассказал о тяжести травмы и сроках возвращения в Тур
Марта Костюк / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк детально рассказала о своем повреждение, из-за которого ей придется пропустить Олимпиаду-2020, а также когда следует ожидать ее возвращения в турниры:

К сожалению, травма плеча меня беспокоит еще с прошлого года. Не удавалось никак долечить. Я лечила, но продолжалась тренироваться и играть на соревнованиях. Это усложняло процесс. И когда перед Roland Garros я подумала, что полностью вылечила его, случился рецидив и плечо стало болеть все больше и больше. А на старте Wimbledon я даже не знала, смогу ли выйти на корт.

О дальнейших турнирах даже и не знаю. Все зависит от того, насколько быстро смогу вылечить плечо. Надеюсь, что буду готовой к турниру в Канаде (WTA1000 в Монреале – прим.), но я не думаю, что шансы на это велики.

Для меня основная задача – быть готовой к US Open, а какой турнир будет первым – к сожалению, не могу сказать. Я тренируюсь, но не трогаю руку, не играю в теннис, и думаю, что в ближайшую неделю и не буду. Это усложнит мое возвращение в хорошую форму, но надеюсь, что продолжение и конец моего сезона будут такими же успешными, как и первая его половина.

Марта призналась, что квалифицироваться на Олимпийские Игры в столь юном возрасте – для нее было большой честью.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Марта Костюк

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