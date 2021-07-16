Костюк рассказал о тяжести травмы и сроках возвращения в Тур

Марта Костюк / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк детально рассказала о своем повреждение, из-за которого ей придется пропустить Олимпиаду-2020, а также когда следует ожидать ее возвращения в турниры:



О дальнейших турнирах даже и не знаю. Все зависит от того, насколько быстро смогу вылечить плечо. Надеюсь, что буду готовой к турниру в Канаде (WTA1000 в Монреале – прим.), но я не думаю, что шансы на это велики.

Для меня основная задача – быть готовой к US Open, а какой турнир будет первым – к сожалению, не могу сказать. Я тренируюсь, но не трогаю руку, не играю в теннис, и думаю, что в ближайшую неделю и не буду. Это усложнит мое возвращение в хорошую форму, но надеюсь, что продолжение и конец моего сезона будут такими же успешными, как и первая его половина.