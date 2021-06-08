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Костюк рассказала, в каких травяных турнирах планирует принять участие

Roland Garros стал последним соревнованием грунтовой части сезона украинки
Теннис WTA
10:08
Костюк рассказала, в каких травяных турнирах планирует принять участие
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк после поражения в четвертом раунде Roland Garros от Иги Швентек рассказала о планах на травяную часть сезона:

Что касается моих планов на травяные турниры, то дальше я планирую играть в Бирмингеме, Истборне и на Wimbledon. Но честно говоря, пока точно не знаю, где в итоге сыграю, посмотрим.

Также Костюк поделилась впечатлениями о своем выступлении против действующей триумфаторки французского Шлема.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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Марта Костюк Wimbledon

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