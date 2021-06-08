Костюк: «В матче со Швентек мне не хватило опыта»
Костюк рассказала, в каких травяных турнирах планирует принять участие
Roland Garros стал последним соревнованием грунтовой части сезона украинки
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
Третья ракетка Украины Марта Костюк после поражения в четвертом раунде Roland Garros от Иги Швентек рассказала о планах на травяную часть сезона:
Что касается моих планов на травяные турниры, то дальше я планирую играть в Бирмингеме, Истборне и на Wimbledon. Но честно говоря, пока точно не знаю, где в итоге сыграю, посмотрим.
Также Костюк поделилась впечатлениями о своем выступлении против действующей триумфаторки французского Шлема.