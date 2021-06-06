Костюк стала самой молодой украинкой в 4-м круге Roland Garros. Хайлайты победы над россиянкой Грачевой

Марта сыграет против чемпионки Roland Garros

Марта Костюк / фото - Jimmie 48

18-летняя Марта Костюк стала самой молодой представительницей Украины в четвертом круге Roland Garros за всю историю. В 1/8 финала ей предстоит непростая встреча против 9-й ракетки мира и действующей чемпионки французского Шлема – Иги Швентек.

Но давайте еще раз насладимся уверенной победой киевлянки над Варварой Грачевой в матче 3-го круга.

Марта уверена в своих силах и считает, что ей под силу одолеть рейтинговую полячку.