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Костюк стала самой молодой украинкой в 4-м круге Roland Garros. Хайлайты победы над россиянкой Грачевой
Марта сыграет против чемпионки Roland Garros
6 июня 08:06
Марта Костюк / фото - Jimmie 48
18-летняя Марта Костюк стала самой молодой представительницей Украины в четвертом круге Roland Garros за всю историю. В 1/8 финала ей предстоит непростая встреча против 9-й ракетки мира и действующей чемпионки французского Шлема – Иги Швентек.
Но давайте еще раз насладимся уверенной победой киевлянки над Варварой Грачевой в матче 3-го круга.
June 5, 2021
Марта уверена в своих силах и считает, что ей под силу одолеть рейтинговую полячку.
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