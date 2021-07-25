Костюк показала свои любимые упражнения на тренировке
Костюк: «Свитолина может взять медаль»
Марта призналась, что верит во всех украинок
25 июля 18:15
Марта Костюк / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Марта Костюк в эфире UA: Перший
рассказала о пропуске Олимпийских игр и дала прогноз на выступления партнерш по сборной.
О восстановлении после травмы
«В теннис я не играла 3 недели. Надеюсь, что начну со следующей недели, то есть, уже с завтра, я начну очень медленно возвращать форму и, надеюсь, что никакой боли не будет. Пока лечусь».
О пропуске Олимпийских игр
«Изначально я не думала, что будет настолько тяжело следить за тем, как проходт турнир. Я смотрю, что публикуют в соцсетях мои друзья, и вижу, что там совсем другая атмосфера. Ты не выступаешь за себя, теннис – это вообще такой индивидуальный вид спорта. На Олимпийских играх ты выступаешь за страну, я вижу, как много это значит для других спортсменов. Мне немного грустно, что я не могу попытаться завоевать медаль».
Прогноз на выступления украинок
«Думаю, что Элина Свитолина может завоевать медаль. В прошлый раз на Играх в Рио-де-Жанейро она была очень близка к этому. Она обыграла главную фаворитку Серену Уильямс, но затем проиграла в четвертьфинале другой сильной оппонентке – Петре Квитовой. К сожалению, Даяна Ястремская уже закончила борьбу, но в паре играют Людмила и Надежда Киченок, я также верю в них. Теннисный турнир достаточно длинный, все возможно, поэтому я верю, что девочки могут взять медаль».
Напомним, ранее Элина Свитолина и сестры Киченок прошли во второй круг олимпийского турнира.
Комментарии 0