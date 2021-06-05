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Костюк сыграет против действующей чемпионки Roland Garros

Теннисистки оспорят место в четвертьфинале Шлема
Теннис Grand Slam
20:04
Костюк сыграет против действующей чемпионки Roland Garros
Марта Костюк / фото - Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк в 4-м круге Roland Garros сыграет против Иги Швентек.

9-я ракетка мира на пути в 1/8 французского Шлема обыграла Аннет Контавейт 7:6, 6:0. В прошлом году полячке удалось сенсационно победить на Открытом чемпионате Франции.

18-летняя Костюк прошла 3-й круг, победив россиянку Варвару Грачеву.

6-я ракетка мира Элина Свитолина покинула грунтовые корты в Париже.

Антон Кривенко
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Теги

Марта Костюк Ига Швентек

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