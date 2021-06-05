Надаль вышел в 4-й круг Roland Garros и побил рекорд Федерера по количеству выигранных матчей на одном ТБШ
Костюк сыграет против действующей чемпионки Roland Garros
Теннисистки оспорят место в четвертьфинале Шлема
20:04
Марта Костюк / фото - Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк в 4-м круге Roland Garros сыграет против Иги Швентек.
9-я ракетка мира на пути в 1/8 французского Шлема обыграла Аннет Контавейт 7:6, 6:0. В прошлом году полячке удалось сенсационно победить на Открытом чемпионате Франции.
18-летняя Костюк прошла 3-й круг, победив россиянку Варвару Грачеву.
6-я ракетка мира Элина Свитолина покинула грунтовые корты в Париже.
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