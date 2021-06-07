Костюк сыграет второй в истории женский ночной матч на центральном корте Roland Garros

К сожалению, зрителей на игру со Швентек не пустят

Марта Костюк / фото - Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет в 4-м круге Roland Garros против Иги Швентек.

Матч 18-летней киевлянки и 20-летней полячки закроет игровой день французского Шлема. Он состоится на центральном корте имени Филиппа Шатрие после игр Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Старт матча запланирован на 22:00, что называется ночной сессией, которая в этом сезоне впервые происходит на кортах Roland Garros. Матчи, начинающиеся в это время, считаются самыми престижными.

Ранее в ночную сессию было сыграно 6 мужских матчей и лишь 1 с участием представительницы WTA Тура – Серены Уильямс.

Напомним, что Швьонтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. Костюк на старте одолела победительницу RG 2016 года.