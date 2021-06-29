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Костюк уверенно обыграла экс-четвертую ракетку мира Бертенс на старте Wimbledon

Матч в Лондоне был прерван из-за дождя
Теннис Grand Slam
21:24
Костюк уверенно обыграла экс-четвертую ракетку мира Бертенс на старте Wimbledon
Марта Костюк / фото - БТУ

Третья ракетка Украины Марта Костюк одержала первую победу на Wimbledon. 19-летняя киевлянка обыграла 21-ю ракетку мирового рейтинга WTA Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час и 22 минуты. Спустя первые 5 минут противостояние было прервано из-за сильного дождя в Лондоне. На протяжении игры Марта оформила 4 эйса, допустив 5 двойных ошибок и реализовав 2 шанса на брейк из 6. 29-летняя нидерландка также ошиблась на подаче 5 раз, ни разу не подав навылет.

19-летняя украинка теперь имеет в своем активе, как минимум, по одной победе на каждом из четырех «мэйджоров».

Теннисистки встречались на корте впервые. Бертенс после окончания сезонапланирует завершить карьеру.

Накануне матча Кики характеризовала украинку, как «юную воительницу».

Встречу Катерины Козловой на травяном Шлеме перенесли на 30 июня.

 

Антон Кривенко
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Марта Костюк Кики Бертенс

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