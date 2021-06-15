Касаткина учит Осаку исполнять удар между ног — самый смешной момент года
Костюк узнала соперницу по второму раунду турнира в Бирмингеме
Ею стала 35-я ракетка мира из России
Дарья Касаткина / Фото - gotennis.ruРоссийская теннисистка, ныне занимающая 35-ю строчку рейтинга WTA, Дарья Касаткина, переиграла словенку Полону Херцог со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в первом раунде турнира в Бирмингеме (Великобритания).
За чуть более 2 часа матча Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала восемь брейков. В свою очередь, 73-я ракетка мира Херцог оформила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
После этой победы Касаткиной счет в личных встречах теннисисток стал 2:0 в пользу россиянки.
Следующей оппоненткой Касаткиной на соревнованиях Viking Classic Birmingham станет украинка Марта Костюк, которая на старте турнира переиграла Мэдисон Бренгл.
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