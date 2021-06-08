Костюк: «В матче со Швентек мне не хватило опыта»

Марта Костюк / Фото: eurosportplayer

Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала результат матча четвертого круга Roland Garros, в котором она уступила действующей чемпионке турнира Иге Швентек:



Расстроило ли то, что я играла свой первый матч на главной арене турнира при пустых трибунах? На US Open, когда я играла на стадионе Артура Эша против Наоми Осаки, тоже не было зрителей. Честно, я не знаю… Когда ты играешь матч, на самом деле тебя сильно не интересует то, что происходит вокруг. Единственное было сложно то, что там очень большое пространство, очень много вокруг всего, что отвлекает глаза. Половину первого сета мне нужно было настроить свой взгляд, внимание было рассеяно в силу того, что я никогда не играла на этом корте. После того как закончили свой матч Рафаэль Надаль и Янник Синнер, я успела поиграть на этом корте только 20 минут. Конечно, с болельщиками прикольнее, но на большом корте я даже не знаю, что лучше: пустой стадион или чтобы было чуть-чуть зрителей.

На корте я выглядела очень сконцентрированной? Конечно, я над этим работаю, но есть очень много факторов, за которыми я начала следить. На самом деле невозможно ответить на этот вопрос конкретно, что я поменяла, чтобы стало так. Это огромная работа над разными моментами, даже вне корта, что-то, что не связано с кортом вообще. И тем более я становлюсь старше, у меня еще большая фаза роста, я быстро меняюсь, много всего меняется... Я понимаю, что мне еще расти и расти, и расти, и расти, и это не может меня не радовать. Потому что даже с таким уровнем, как у меня сейчас, я почти играю на равных, мне буквально чуть-чуть не хватило. Главное – работать.

Если говорить об уровне Иги Швентек, меня он не удивил. Я думала, что она бьет в разы сильнее. Я была готова к какой-то невероятной скорости, но ее сегодня не было. Мне не хватило немножко смелости где-то активнее сыграть… На Шатрие просто проблема такая, что корт чуть медленный, и «висячие» мячи останавливаются. Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она. Я думала, что будет какая-то колоссальная между нами разница, но нет. Я такого не почувствовала и это тоже меня радует. Я думаю, что следующая наша встреча будет еще интереснее.