Костюк: «В матче со Швентек мне не хватило опыта»
Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала результат матча четвертого круга Roland Garros, в котором она уступила действующей чемпионке турнира Иге Швентек:
Показала ли я все, что могла? Если глобально говорить о матче, то он действительно получился классным. Единственное, чего мне не хватило, – это опыта. Ига все-таки на год старше, она год отыграла стабильно, не знаю, сколько именно матчей, но это чувствовалось. Особенно на важных моментах, на которых или я проиграла, или она забила, или я не доиграла. Разница была только в опыте. Я очень довольна турниром, я не буду корить себя за это поражение. Все было очень близко, несколько розыгрышей все решили, несмотря на то, что матч прошел в двух сетах. Но это игра и такие матчи – это то, почему я играю в теннис. Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось. В целом это была классная игра, но получилось, как получилось.
Расстроило ли то, что я играла свой первый матч на главной арене турнира при пустых трибунах? На US Open, когда я играла на стадионе Артура Эша против Наоми Осаки, тоже не было зрителей. Честно, я не знаю… Когда ты играешь матч, на самом деле тебя сильно не интересует то, что происходит вокруг. Единственное было сложно то, что там очень большое пространство, очень много вокруг всего, что отвлекает глаза. Половину первого сета мне нужно было настроить свой взгляд, внимание было рассеяно в силу того, что я никогда не играла на этом корте. После того как закончили свой матч Рафаэль Надаль и Янник Синнер, я успела поиграть на этом корте только 20 минут. Конечно, с болельщиками прикольнее, но на большом корте я даже не знаю, что лучше: пустой стадион или чтобы было чуть-чуть зрителей.
На корте я выглядела очень сконцентрированной? Конечно, я над этим работаю, но есть очень много факторов, за которыми я начала следить. На самом деле невозможно ответить на этот вопрос конкретно, что я поменяла, чтобы стало так. Это огромная работа над разными моментами, даже вне корта, что-то, что не связано с кортом вообще. И тем более я становлюсь старше, у меня еще большая фаза роста, я быстро меняюсь, много всего меняется... Я понимаю, что мне еще расти и расти, и расти, и расти, и это не может меня не радовать. Потому что даже с таким уровнем, как у меня сейчас, я почти играю на равных, мне буквально чуть-чуть не хватило. Главное – работать.
Если говорить об уровне Иги Швентек, меня он не удивил. Я думала, что она бьет в разы сильнее. Я была готова к какой-то невероятной скорости, но ее сегодня не было. Мне не хватило немножко смелости где-то активнее сыграть… На Шатрие просто проблема такая, что корт чуть медленный, и «висячие» мячи останавливаются. Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она. Я думала, что будет какая-то колоссальная между нами разница, но нет. Я такого не почувствовала и это тоже меня радует. Я думаю, что следующая наша встреча будет еще интереснее.
Напомним, что в четвертьфинале французского Шлема представительница Польши сыграет с гречанкой Марией Саккари.