Костюк в напряженном матче уступила полуфиналистке US Open-2018

После 6:1 в первом сете третья ракетка Украины проиграла две следующие партии

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA,70) завершила свой путь на Wimbledon. Во втором раунде травяного Шлема Марта уступила полуфиналистке US Open-2018 Анастасии Севастовой (WTA, 56) 6:1, 4:6, 3:6



За 1 час и 40 минут на корте украинка записала в свой актив два эйса и пять реализованных брейк-поинтов из одиннадцати при двух «двойных». Латвийка единожды подала навылет, четырежды ошиблась на подаче и выиграла 5 геймов на подаче соперницы. Это была четвертая встреча теннисисток на корте – счет стал 3:1 в пользу Севастовой.

В третьем круге турнира Севастова сыграет с действующей чемпионкой Roland Garros Барборой Крейчиковой.

Напомним, что на старте Wimbledon Костюк в двух сетах обыграла экс-четвертую ракетку мира.